Axa : résultats et cession d'Axa IM salués

(AOF) - Axa (+1,51% à 32,90 euros) est l'une des rares valeurs du CAC 40 à échapper à la baisse, l'assureur bénéficiant de sa solide performance au premier semestre et de la prochaine cession d'Axa IM. BNP Paribas a annoncé hier l'entrée en négociations exclusives avec Axa en vue, d'une part, d'acquérir l'activité de gestion d'actifs de l'assureur, représentant environ 850 millards d'euros d'actifs sous gestion et, d'autre part, de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d'une large part de ses actifs.

Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat est de 5,1 milliards d'euros au closing, anticipé pour l'été 2025. En complément, Axa recevrait 0,3 milliard d'euros pour la vente de Select à Axa IM en amont de la finalisation de la transaction. Le montant de l'opération de 5,4 milliards d'euros, représentant un multiple de 15 fois le résultat opérationnel 2023. JPMorgan souligne qu'Axa s'échange sur la base d'un PER plus faible.

Simplification du modèle d'activité d'Axa

"La décision de se désengager du secteur de la gestion d'actifs s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à simplifier son modèle d'activité et à se concentrer sur ses activités d'assurance", a expliqué Axa.

"Alors que la consolidation du secteur de la gestion d'actifs s'accélère et que la concurrence s'accroît, le groupe a étudié différentes options pour assurer le développement d'Axa IM, pour simplifier davantage son propre profil d'activités, et développer ses activités d'assurance de façon cohérente avec ses objectifs stratégiques", a ajouté Thomas Buberl, directeur général d'Axa.

L'assureur a l'intention de lancer un programme de rachat d'actions de 3,8 milliards d'euros afin de compenser la dilution du résultat opérationnel par action qui résulterait de la transaction proposée.

Dans ce contexte, "la direction est convaincue que le groupe est bien positionné pour atteindre les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future : une croissance annuelle du résultat opérationnel par action de 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026, une rentabilité opérationnelle des capitaux propres comprise entre 14% et 16% entre 2024 et 2026, et une remontée de trésorerie organique cumulée de plus de 21 milliards d'euros entre 2024 et 2026".

La direction réitère également la politique de gestion du capital du groupe présentée dans son plan Unlock the Future, avec un objectif de taux de distribution total de 75%, dont 60% via dividende et 15% via un programme annuel de rachat d'actions, et avec un dividende par action au moins égal au niveau de l'exercice précédent.

Solide performance semestrielle

Au premier semestre 2024, les primes brutes émises et autres revenus d'Axa s'élèvent à 59,9 milliards d'euros, en hausse de 7% en comparables. Sur cette période, le résultat opérationnel ressort à 4,244 milliards d'euros, en progression de 4% en comparable. Il a dépassé les attentes de 7%.

JPMorgan explique cette surperformance, principalement par l'assurance dommages, dont le résultat opérationnel a augmenté de 7% à 2,91 milliards d'euros, dépassant ainsi le consensus de 17%.

Le ratio de Solvabilité II s'établit à 227% au 30 juin 2024, stable par rapport au 31 décembre 2023, avec un rendement opérationnel élevé (+16 points), partiellement compensé par le provisionnement du dividende et du programme de rachat d'actions annuel pour le premier semestre 2024 (-11 points).

Côté perspectives, Axa se dit "confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2024 en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026".

Acquisition en Italie

Axa a conclu un accord relatif à l'acquisition du groupe italien, Nobis, dont l'activité principale est l'assurance dommages des particuliers. Nobis a enregistré en 2023 un montant de primes brutes émises de 0,5 milliard d'euros et un bénéfice net de 35 millions d'euros. Le montant initial versé pour l'acquisition s'élèvera à 423 millions d'euros, avec un complément de prix d'acquisition potentiel pouvant atteindre 55 millions d'euros. Sur la base du montant total versé, le multiple cours-bénéfice s'élève à environ 11, tenant compte des synergies attendues. La conclusion de la transaction devrait avoir un impact négatif de 1 point sur le ratio de Solvabilité II du groupe Axa.

AOF - EN SAVOIR PLUS

