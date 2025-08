AXA: résultat opérationnel en hausse de 6% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - La compagnie d'assurances AXA publie un résultat net en baisse de 2% à 3,92 milliards d'euros pour les six premiers mois de 2025, mais un résultat opérationnel en hausse de 6% à 4,46 milliards (soit +8% à 2,03 euros par action).



Les primes brutes émises et autres revenus ont augmenté de 7% à 64,3 milliards d'euros, portés par des croissances à la fois en assurance dommages (+6%), en assurance vie et santé (+8%) et en gestion d'actifs (+4%).



'AXA a réalisé une excellente performance au premier semestre 2025', commente son DG Thomas Buberl. 'Nous avons maintenu une dynamique de croissance soutenue, tout en conservant un bilan solide avec un ratio Solvabilité II de 220%'.



La direction se dit confiante quant à la capacité d'AXA à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2025 dans la fourchette cible de +6 à +8% par an en moyenne entre 2023 et 2026, annoncée dans le plan stratégique.





Valeurs associées AXA 40,0300 EUR Euronext Paris -6,21%