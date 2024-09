Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: relèvement de perspective chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, AXA indique que l'agence de notation américaine Moody's a relevé sa perspective de 'stable' à 'positive', tout en confirmant sa note de crédit IFSR (insurance financial strength rating) à 'Aa3'.



'Le changement de perspective à positive reflète la 'récente amélioration à la fois du niveau et de la qualité des résultats d'AXA, ainsi que le renforcement dans sa capitalisation',' rapporte la compagnie d'assurance.





Valeurs associées AXA 36,25 EUR Euronext Paris +0,06%