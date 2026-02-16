AXA : RBC démarre à "Surperformance" avec un objectif de 48 euros
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 19:40
Le courtier estime que l'assureur a opéré une transformation structurelle de son modèle, en se recentrant sur l'assurance dite "technique" et les revenus basés sur les commissions. Cette évolution aurait permis une amélioration sensible de la rentabilité tout en réduisant la volatilité des résultats.
Les résultats 2025, attendus le 26 février, ainsi qu'une mise à jour stratégique prévue dans les 12 prochains mois, pourraient servir de catalyseurs et confirmer la trajectoire d'amélioration du groupe.
Valeurs associées
|37,7300 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/02/2026 à 19:40:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La treizième édition du championnat du monde du cri de la mouette, événement devenu incontournable du carnaval de Dunkerque, a couronné dimanche "Maître Mouette et Chandon".
-
L'intelligence artificielle dans les supermarchés: l'Assemblée nationale a adopté lundi une proposition de loi Renaissance autorisant l'expérimentation jusqu'à fin 2027 de la surveillance algorithmique dans les commerces afin de prévenir les vols. Le texte, qui ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale se penche à nouveau lundi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, avec en vue un vote solennel le 24 février. Un jalon sur le chemin tortueux de cette réforme, que ses partisans souhaitent voir aboutir avant l'été. Une discussion générale ... Lire la suite
-
Mort de Quentin Deranque: l'accès à l'Assemblée suspendu pour l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi suspendre "les droits d'accès" à l'Assemblée de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dont le nom est "cité par plusieurs témoins" dans l'agression ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer