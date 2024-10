Axa profite d'un "contexte porteur" malgré une baisse de solvabilité au 3T

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'assureur Axa a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 84 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, dans un "contexte porteur" pour les assureurs, mais a toutefois perdu quelques points de solvabilité au troisième trimestre.

"Les risques se complexifient, la vulnérabilité augmente et donc nos clients expriment un besoin renforcé de protection, d'épargne de long terme et d'accompagnement par les assureurs", a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique Alban de Mailly Nesle, directeur financier du groupe, décrivant un "contexte porteur" pour les assureurs.

Axa, qui a confirmé ses objectifs pour l'année, n'a pas détaillé les chiffres de son troisième trimestre.

Sur neuf mois, le groupe a une "dynamique de croissance" de 7%, "dans l'ensemble de [ses] métiers et de nos géographies". Mais son ratio de solvabilité, à 221%, est "en baisse de 6 points par rapport à fin juin 2024", selon le communiqué.

"Ce trimestre-ci, compte tenu de la baisse des taux et d'un écartement des spreads (écart de taux, NDLR) notamment gouvernementaux, dans certains endroits, ça nous a fait perdre quelques points de solvabilité au troisième trimestre", a commenté M. de Mailly Nesle.

Le groupe, qui a augmenté son budget catastrophes naturelles de 4% des primes d'assurance dommages en 2023 à 4,5% pour 2024, "est toujours" conforme à son budget, a assuré le directeur financier d'Axa.

"On l'a fait passer à 4,5% parce qu'on a pris conscience collectivement que non seulement nous avions ce qu'on appelait les périls primaires comme les tempêtes en Europe, les ouragans aux États-Unis, mais on a un développement des périls secondaires", comme les inondations flash dans le sud-est de la France ou en ce moment près de Valence en Espagne. "Mais c'est précisément ce genre d'événements que l'on a pris en compte quand on a dimensionné notre budget de catastrophes", a-t-il ajouté.

Le montant préliminaire combiné des sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devrait s'élever "à moins de 200 millions d'euros, avant impôt et net de réassurance", souligne le groupe.