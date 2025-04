AXA: prise de participation minoritaire dans Monroe Capital information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - AXA IM Prime, à travers sa stratégie GP Stake, annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Monroe Capital, acteur de premier plan du marché de la dette privée axé sur le marché américain des entreprises de taille moyenne.



Investisseur de longue date de fonds gérés par Monroe, AXA IM Prime mettra à profit son champ d'expertise et ses ressources pour accompagner le développement de cette société, aux côtés de Wendel qui acquiert de son côté une participation majoritaire.



Monroe gère près de 20,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. Il dispose d'une équipe de 275 professionnels fournissant des solutions de crédit privé aux emprunteurs en Amérique du Nord.





Valeurs associées AXA 39,6700 EUR Euronext Paris +0,69%