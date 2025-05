Axa, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du lundi 5 mai 2025

(AOF) - Axa (+2,36% à 41,13 euros)

L'assureur a enregistré une cinquième séance de suite dans le vert. Le titre gagne 20% depuis le 1er janvier. Axa dévoilera demain ses résultats du premier trimestre.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance des entreprises, et n° 1 européen de l’assurance des particuliers, né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 110 Mds€, réparti entre la France (26 %), le reste de l'Europe (36 %), AXA XL (dommages pour les entreprises, 18 %) et l'Asie, Afrique, EME & Latam (17 %) ;

- Deux grandes activités à poids égal : l’assurance dommages pour 51 % l’assurance vie & santé pour 49 % ;

- Double ambition d’une croissance organique durable et d’un renforcement sur les marchés cibles, attentive à l’adéquation de la gestion des risques et - l’appétence aux risques,

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,34 % (6,16 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (15,65 % et 26,02 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil de 15 administrateurs, Thomas Buberl étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Unlock the future » :

- recentrage sur l’assurance

- cession à BNP Paribas des activités de gestion d’actifs, pour un montant de 5,1 Mds€, assortie d’un accord stratégique de disposition par BNP Paribas de services d’investissement,

- cession des actifs bancaires belges à Crelan Banque, assortie d’un accord de distribution d’assurance-dommages et d’une prise de participation de 9,9 %

- priorité à la croissance organique et au déploiement des réseaux de distribution,

- adaptation de la direction globale de souscription aux risques cyber et climatiques,

- double appréciation systématique des processus clés et amélioration des marges en dommages des particuliers et, au Royaume-Uni, en santé,

- innovation nourrie par des investissements massifs dans les données et l’intelligence artificielle : écosystème Axa Next de 8 unités d’anticipation et gestion des risques émergents et mondiaux, simplification de l’expérience des clients, focus sur les initiatives BtoB avec la plateforme Digital Commercial pour les entreprises ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2026 : soutien au financement de la transition via 5 Mds€ d’investissements par an, montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- 2030 : réduction de 50 % de l’intensité carbone de l’actif général du groupe et sortie totale du secteur du charbon dans l’OCD

- lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements ;

- Situation financière solide : 49,9 Mds€ de fonds propres avec ratio d’endettement de 20,6 % et gestion de trésorerie supérieure à 7 Mds€, le ratio de solvabilité II revenant à 216 %,

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité en dommages et vie & santé (90,9 % et 98,9 %) ;

- Après des chiffres records en 2024, anticipations 2025 : revenus en hausse, tant en volumes que par effet des relèvements de tarifs 2024 pour l’assurance dommages des particuliers, maintien du ratio combiné à l’égard des risques de catastrophe naturelle et, en assurance-vie et santé, croissance nourrie par les affaires nouvelles et la rétention des contrats, hausse de 6 à 8 % du bénéfice opérationnel par action, rentabilité opérationnelle des capitaux propres portée de 14 à 16 %, 21 Mds€ cumulés de remontée de trésorerie ;

- Objectifs 2025-2026 : croissance du résultat opérationnel par action de 6% à 8% par an et rentabilité opérationnelle des capitaux propres de 14% à 16% ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,15 € et lancement, après cession effective d’AXA IM, d’un programme de rachat d’actions de 1,2 Md€, dans le cadre de la politique de distribution -75 % du résultat, dont 15 % en rachats d’actions, avec engagement d’un dividende au moins égal à celui de l’exercice antérieur.