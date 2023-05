Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : peut viser 28,9 puis 29,5E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - AXA tente de 'rattraper' son dividende de 1,7E versé le 5 mai et peut viser 28,9E.

L'objectif suivant serait 29,5E, niveau qui coïncide avec le passage de la résistance unissant les 2 précédents sommets (30,15 et 29,65E inscrit les 8 mars et 28 avril).





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.54%