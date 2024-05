Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: partenariat avec l'UPU dans l'assurance inclusive information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'Union Postale Universelle (UPU) en vue de faciliter l'inclusion financière des citoyens les moins favorisés dans le monde à travers les réseaux postaux.



Le géant français de l'assurance précise que ce partenariat débutera d'ici à la fin du mois de juin via un programme de recherche commun visant à établir des modèles d'assurance postale fonctionnant dans le monde entier.



Sur la base de ces travaux, les deux partenaires travailleront ensuite à la mise en place d'un mécanisme pour l'assistance technique à l'assurance postale.



L'objectif est de fournir aux postes locales un soutien technique et financier afin qu'elles puissent proposer des produits d'assurance inclusive.



D'après AXA, quelque 1,5 milliard de personnes - soit environ 28% de la population adulte mondiale - accèdent à des services financiers par le biais des réseaux postaux.



Le groupe ajoute que 53% des réseaux postaux dans le monde sont des fournisseurs d'assurance, constituant un canal privilégié pour atteindre les personnes financièrement vulnérables, disposant de revenus souvent bas, irréguliers et imprévisibles.



AXA s'est donné comme objectif de protéger avec ses produits d'assurance plus de 20 millions de clients dans le monde d'ici 2026.





