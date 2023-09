Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: nomination chez AXA XL pour les Amériques information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - AXA XL, la division d'AXA dédiée à l'assurance IARD des grandes entreprises et des risques de spécialités, annonce la nomination de Lucy Pilko au poste de directrice générale de l'assurance pour les Amériques.



Actuellement directrice et associée principale du Boston Consulting Group (BCG), elle prendra officiellement ses fonctions chez l'assureur le 30 octobre, succédant à Joseph Tocco qui a décidé de prendre sa retraite, mais restera conseiller spécial jusqu'à fin 2023.



Au sein du BCG, Lucy Pilko dirigeait les activités pour le secteur d'assurance en Amérique du Nord englobant l'assurance des entreprises, des particuliers, du courtage, de l'assurance-vie individuelle, collective et de la réassurance.





