Axa: le léger repli des bénéfices au 1er semestre sanctionné par la Bourse

L'action de l'assureur Axa chutait de plus de 6% vendredi à l'ouverture de la Bourse de Paris après avoir fait état d'un bénéfice net en repli de 2% sur le premier semestre, plombé par l'impact défavorable des taux de change.

Vers 09H15 heure de Paris, le titre perdait 6,12% à 40,07 euros dans un indice CAC 40 en baisse de 1,22%.

Le groupe qui se dit "confiant" malgré le contexte international "compliqué" a dégagé un bénéfice net de 3,92 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires à 64,25 milliards en hausse de 7%, selon un communiqué publié vendredi. Le bénéfice opérationnel a lui augmenté de 5% à 4,47 milliards d'euros.

Axa "a réalisé une excellente performance au premier semestre 2025", selon son directeur général, le Franco-suisse-allemand Thomas Buberl, cité dans le communiqué. "Ces résultats illustrent la force de notre modèle diversifié, qui génère une croissance des bénéfices à la fois prévisible et durable".

Le géant français, au coude-à-coude avec l'allemand Allianz à l'échelle européenne, a amélioré son ratio de solvabilité, indicateur clé sur la solidité financière, à 220% à la fin du premier semestre, contre 216% un an avant.

Lors d'un point presse téléphonique, le directeur général adjoint Frédéric de Courtois a indiqué que Axa n'était "pas directement impacté par tous les sujets sur les droits de douane, sauf à dire que cela relance l'inflation bien sûr, et cela aurait des conséquences pour nous".

C'est "un contexte compliqué" et "il y a une instabilité forte sur les marchés financiers", a-t-il ajouté. Mais "nous confirmons les objectifs du plan" triennal, et Axa, en 2024 et au premier semestre 2025, "est plutôt dans la partie haute des objectifs".

- Stratégie à long terme -

Dans le détail, l'assurance dommages a affiché un chiffre d'affaires de 34,1 milliards d'euros (+6%) et un bénéfice opérationnel de 3,07 milliards d'euros (+7%).

Le chiffre d'affaires de la branche assurance vie et santé s'est élevé à 29,2 milliards d'euros (+8%), pour un bénéfice opérationnel de 1,81 milliard (+5%).

Dans le communiqué, Thomas Buberl s'est dit "confiant dans notre stratégie à long terme et (nous) restons concentrés sur la mise en oeuvre de notre plan actuel", centré sur la croissance organique.

Axa a notamment cédé son activité de gestion d'actifs Axa IM à BNP Paribas, pour 5,4 milliards d'euros, une opération finalisée au premier semestre 2025. Il a aussi lancé un programme de rachat d'actions jusqu'à 3,8 milliards d'euros.

"Notre métier, c'est l'assurance, rien que l'assurance, toute l'assurance", a martelé Frédéric de Courtois.

Axa a également annoncé vendredi l'acquisition de Prima, leader de l'assurance directe en Italie, pour 500 millions d'euros.

L'opération porte sur 51% d'Axa, mais "des options d'achat et de vente à un prix fonction des bénéfices de Prima ont été octroyées à Axa et aux minoritaires pour les 49% restants", précise le groupe dans un communiqué.

Prima a son siège à Milan et compte 1.100 employés, dont plus de 400 sont des développeurs, des ingénieurs informatiques et des scientifiques data. Elle vient d'entrer sur les marchés espagnol et britanniques, détaille Axa.

Cette acquisition "doit renforcer la position d'Axa en Italie, en doublant presque la taille de son activité en assurance automobile", selon le géant français.

Prima va également "renforcer l'assurance directe de Axa, canal de distribution qui a généré 3,5 milliards d'euros de primes pour le groupe en 2024, dans huit pays, dont des positions de premier plan dans quatre d'entre eux".

"Avec l'acquisition de Prima ce sera 4,7 milliards d'euros", a indiqué Tomas Buberl lors d'une conférence téléphonique.