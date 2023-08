Axa lance son plan d’actionnariat salarié 2023

- La fréquence a plus que jamais la régularité du métronome. Axa lance à compter du 23 août sa 30? opération d’actionnariat salarié «Shareplan 2023» et s’apprête à lever quelque 135 millions d’euros de capital social auprès de ses collaborateurs.«En 1993, Axa lançait pour la première fois l’opération ‘Shareplan’. Depuis 30 ans, elle a lieu chaque année, et ce, sans interruption. Aujourd’hui, près de 42.000 collaborateurs sont actionnaires du groupe, soit environ 30% des effectifs, répartis dans plus de 40 pays. Ancré dans la culture d’Axa, ce programme répond à une aspiration de nos salariés en leur permettant d’être associés étroitement aux choix stratégiques de l’entreprise», a déclaré Thomas Buberl, directeur général d’Axa, dans un communiqué. A lire aussi: L’actionnariat salarié, accord gagnant-gagnant Un maximum de 2,6% du capitalLe nombre maximal d’actions pouvant être émises dans le cadre de cette opération s’élève à 58.951.965 actions – qui porteront jouissance au 1?? janvier 2023 -, soit 2,6% des titres en circulation qui composent actuellement le capital.Deux formules sont proposées. L’une, dite «classique», correspond à une offre à 80% du prix de référence. La seconde, dite «garantie plus», correspond à 92,40% du prix de référence qui ne sera connu que le 11 octobre prochain. Il s’agit de la moyenne arithmétique des moyennes des prix des actions Axa échangées pendant 20 jours de Bourse, pondérées par le nombre d’actions Axa échangées pour chaque prix sur Euronext Paris, hors cours d’ouverture et de clôture.Natixis apporte, dans le cadre de l’offre «garantie plus», sa garantie à l’apport personnel des collaborateurs (salariés, retraités, agents généraux en France). Ceux-ci bénéficieront du montant le plus élevé entre un rendement annuel de 5% capitalisé sur le montant de leur apport personnel et quatre fois la hausse moyenne protégée de l’action Axa calculée sur l’ensemble de la période d’indisponibilité, c’est-à-dire jusqu’à mi-2028.En 2022, près de 21.000 collaborateurs, représentant près de 19?% de l’effectif salarié concerné, avaient investi dans ces conditions préférentielles. A la clé, une souscription totale de 297 millions d’euros – c’est-à-dire capital social et primes d’émissions comprises -, ce qui correspondait à environ 14 millions d’actions nouvelles, soit 0,6?% du capital.Au 31 décembre 2022, salariés et agents d’Axa détenaient 4,2% du capital et 6% des droits de vote. Le groupe neutralise généralement la dilution sur son bénéfice par action de ce type d’opération par un programme de rachat d’actions. A lire aussi: Axa s’offre les plus gros studios de cinéma français

Lionel Garnier