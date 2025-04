AXA: investissement dans l'énergie en GB pour AXA IM Alts information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - AXA IM Alts a annoncé lundi avoir sécurisé, pour le compte de ses clients, une participation de 50% dans un projet de stockage d'énergie par batterie au Royaume-Uni.



La filiale d'investissement alternatif d'AXA IM indique avoir pris la moitié du capital de 'Coalburn 1', un système dit 'BESS' de 500 MW auprès de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).



Ce projet, situé dans le South Lanarkshire en Ecosse, sera le premier investissement d'AXA IM Alts dans le secteur du stockage de l'énergie au Royaume-Uni, en ligne avec sa stratégie d'investissement dans des infrastructures visant à accélérer la transition bas carbone.



Une fois mis en service, cet actif sera le plus grand de ce type en Europe.



Avec 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion, l'infrastructure constitue une priorité stratégique d'AXA IM Alts, qui dispose au total de 186 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



AXA IM Alts, qui emploie 980 personnes réparties dans 17 bureaux, dit compter plus de 600 clients en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.





