AXA: investissement d'AXA IM Alts dans ReproNovo information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - AXA IM Alts annonce un investissement de 15 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table en série A de 65 millions dans ReproNovo, entreprise développant des solutions thérapeutiques innovantes en médecine reproductive et santé des femmes.



Cet investissement permettra à ReproNovo de faire progresser et de développer ses projets moléculaires en cours de développement clinique, à destination des marchés de la médecine reproductive et de la santé des femmes, historiquement mal desservis.



'Environ un adulte sur six souffre d'infertilité dans le monde, soulignant le besoin de solutions de fertilité accessibles, abordables et de haute qualité', met en avant la filiale d'AXA spécialisée dans les investissements alternatifs.





Valeurs associées AXA 41,5500 EUR Euronext Paris -0,14%