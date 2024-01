A l'inverse, les secteurs défensifs ont été pénalisés comme les télécommunications, les services aux collectivités et la consommation de base. "Notons aussi la sous-performance du secteur de l'énergie en dépit des tensions croissantes sur la mer Rouge et des efforts de baisse de production par les pays de l'OPEP+", précise Gilles Guibout.

Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis progresse de 3,24 %. Cet environnement boursier a été favorable aux secteurs sensibles aux taux comme l'immobilier et aux secteurs cycliques comme les biens d'équipement, les matériaux, la construction ou la chimie.

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, commente l'évolution des marchés actions en Europe en décembre. Selon lui "dans le sillage du mois précédent, les marchés actions ont affiché une nouvelle progression en décembre, clôturant ainsi l'année d'une belle manière. Plusieurs indices boursiers ont ainsi frôlé ou dépassé leurs records historiques. La principale raison de ce mouvement haussier réside dans le sentiment que la remontée des taux touche à sa fin et que l'on peut envisager dorénavant une baisse des taux à plus ou moins brève échéance".

AXA IM : "une baisse des taux est envisagée à plus ou moins brève échéance"

