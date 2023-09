AXA IM renforce son équipe Impact Equity

Anna Väänänen rejoint AXA IM après avoir travaillé chez Mirova en tant que Senior Portfolio Manager. Auparavant, elle était gérante chez Crédit Suisse Asset Management, spécialiste des fonds actions thématiques. Elle a également occupé plusieurs postes de gérante et d'analyste actions à Helsinki et à Londres.

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM) annonce la nomination d’Anna Väänänen en qualité de Head of AXA IM Listed Impact Equity, effectif immédiatement. Basée à Londres, elle jouera, dans cette fonction nouvellement créée, un rôle essentiel dans la gestion de la gamme de stratégies actions cotées à impact, qui comprend notamment celles liées à la biodiversité, à l’économie propre, au progrès social, ou encore au capital humain, mais également dans son développement continu, permettant ainsi aux investisseurs de participer à une transition plus rapide.

