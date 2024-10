Axa IM réduit l’intensité carbone de son portefeuille d’entreprises cotées

Axa Investment Managers a réduit l’intensité carbone de son portefeuille d’entreprises cotées de 48,6?% par rapport à 2019, dépassant son objectif de le diminuer de 25?% d’ici à 2025. C’est ce que révèle l’Axa IM for Progress Monitor , un ensemble de huit indicateurs clés de performance, choisis pour leur importance stratégique et leur contribution concrète à l’objectif de la société de gestion d’atteindre la neutralité carbone en tant qu’entreprise et investisseur d’ici à 2050.

Côté actifs alternatifs, Axa IM, qui est en phase d’être absorbé par BNP Paribas Asset Management, enregistre une réduction de l’intensité carbone de ses portefeuilles immobiliers de 32,6?% (par rapport à 2019), surpassant l’objectif intermédiaire d’une réduction de 20?% d’ici à 2025. La société a aussi maintenu 69?% de ses actifs sous gestion immobiliers directs en ligne avec la trajectoire Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), la principale norme mondiale et l’initiative de décarbonation opérationnelle des actifs immobiliers.

Au niveau de l’entreprise, Axa IM indique avoir abaissé son empreinte carbone opérationnelle (énergie, voyages d’affaires, flotte automobile) de 33?% fin 2023 (vs. 2019), dépassant ainsi son objectif de réduction de 25?% d’ici 2025.

Parallèlement, Axa IM a atteint 68,9?% d’émissions financées dans les secteurs à fort impact soumis à engagement à fin 2023, en ligne avec son objectif de 70?% d’ici à 2025. En conséquence, la société de gestion a décidé de relever son objectif, visant désormais 90?% d’ici à 2030.

L’entreprise a maintenu une exposition de ses investissements au charbon dans les pays de l’OCDE à 0,36?% à fin 2023, malgré des effets de marché négatifs et en ligne avec son objectif de sortie de tous les investissements charbon pour cette géographie d’ici 2030. Elle a engagé 919 millions d’euros d’investissements dans sa stratégie dédiée au capital naturel, conformément à son objectif fixé à 1,2 milliard d’euros d’ici à 2028.

Enfin, Axa IM a permis à 77?% de ses employés de participer à des sessions de formation et de sensibilisation à l’ESG et au développement durable, soit davantage que son objectif fixé à 70?% pour 2023.

Laurence Marchal