- Axa Investment Managers, la société de gestion de l’assureur éponyme, vient d’annoncer la nomination de Mark Bodon en tant que gérant senior, à partir du 4 juillet. Il rejoindra l’équipe obligataire Asie et émergents, dirigée par Magda Branet. Il sera chargé de cogérer les fonds Axa WF Asian Short Duration Bonds et Axa WF Asian High Yield Bonds en tandem avec Magda Branet et le gérant Mikhail Volodchenko. A lire aussi: Axa IM s'adjoint un responsable des ventes d'ETF en Italie Mark Bodon arrive de chez Columbia Threadneedle Investments, où il était co-gérant de plusieurs stratégies dans la dette souveraine et la dette d’entreprise en devises fortes. Auparavant, il a été gérant senior chez First Sentier Investors. Il a également occupé plusieurs postes au sein de l’équipe de recherche chez PineBridge Investments et Standard Bank Asset Management. Il a également été analyste chez Moody’s à Londres, chargé de la couverture du crédit émergent et du high yield.Axa IM comptait près de 842 milliards d’euros d’encours sous gestion en mars 2023. A lire aussi: Axa IM met un pied dans le segment des ETF obligataires

Tuba Raqshan