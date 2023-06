Axa IM nomme une responsable euro investment grade et high yield information fournie par Newsmanagers • 15/06/2023 à 10:45

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Boutaina Deixonne responsable euro investment grade et high yield, avec effet immédiat. Basée à Paris, l’intéressée est rattachée à Marion Le Morhedec, responsable mondiale de l’obligataire chez Axa IM.Boutaina Deixonne était gérante de portefeuilles senior au sein de l’équipe depuis 2009 et a géré des fonds et mandats crédit euro et globaux ouverts pendant plus de 14 ans. Elle a rejoint Axa IM en 2003 en qualité d’analyste crédit, couvrant les secteurs des télécommunications, des médias et des biens de consommation.AXA IM gère plus de 210 milliards d’euros d’actifs investis en crédit, avec le soutien des équipes d’analystes crédit fondamentaux, de recherche et de quant, et un processus collégial d’investissement.