AXA IM : " les marchés actions ont connu un mouvement de hausse au mois d'avril "

(AOF) - Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, commente l'évolution des marchés actions en Europe en avril et les perspectives pour les semaines à venir. Selon lui, " la dissipation partielle des craintes concernant le secteur bancaire et une saison de résultats assez satisfaisante sont à l'origine " de la tendance favorable sur les marchés action en avril, dans le sillage du mouvement entamé durant la seconde moitié du mois de mars.

En outre, l'inflation totale a continué à se replier et l'approche de la fin du cycle de hausse des taux américains semble se confirmer. Le dollar en a d'ailleurs subi les conséquences avec un affaiblissement durant la période. Même si le FMI a légèrement révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2023, les craintes de récession semblent à nouveau être reportées. Ainsi, en Europe, les données économiques du premier trimestre ont montré que la récession avait été évitée de justesse dans la zone euro.

" Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis progresse de 1,44 %. La stabilisation des taux a été favorable au secteur de l'immobilier qui affiche la plus forte performance. Le secteur de l'assurance a aussi connu une bonne performance et a surperformé les banques. Le secteur de la consommation a, quant à lui, été porté par des publications de résultats positives, de même que celui de la santé. A l'inverse, les secteurs des matières premières et de l'automobile ont souffert en avril, ainsi que celui de la technologie, pénalisé par des signaux de ralentissement de la demande de semi-conducteurs ", analyse Gilles Guibout.

En dépit des bonnes publications de résultats du premier trimestre de la part des entreprises, les effets de la remontée des taux et du resserrement des conditions de crédit, la persistance d'un risque sur le système bancaire, en particulier aux Etats-Unis, ou encore les tractations au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette américaine, contribuent à brouiller l'environnement des marchés financiers et risquent de se traduire par le maintien d'une volatilité assez forte.

" Dans ce contexte, nous demeurons fidèles à notre stratégie de diversification et nous continuons à privilégier les sociétés combinant : capacité à ajuster les prix, dotées d'une bonne visibilité sur leurs perspectives de croissance grâce à une exposition sur des thématiques porteuses, et structure financière solide " , conclut Gilles Guibout.