Axa IM : les élections allemandes point d'attention majeur dans les prochaines semaines

(AOF) - "Malgré la forte correction des valeurs liées au développement de l'intelligence artificielle à la suite de la présentation d'un nouveau modèle potentiellement plus efficient par la société chinoise Deepseek, les marchés actions européens ont connu une forte hausse en janvier", constate Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM.

"Ceux-ci ont également été portés par des premiers résultats annuels meilleurs qu'attendus, par la poursuite de l'assouplissement des taux de la Banque centrale européenne (BCE), mais surtout par l'investiture de Donald Trump et ses premières annonces, au premier rang desquelles sa décision de ne pas imposer immédiatement des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, sa volonté de réduire l'inflation et de faire baisser les taux d'intérêt", poursuit-il

Les indices européens ont surperformé les indices américains, profitant d'un positionnement initial très prudent des investisseurs, de valorisations plus faibles et d'un renforcement du dollar.

"Au cours des prochaines semaines, l'incertitude persistante concernant les droits de douane et plus généralement le caractère imprévisible du nouveau président américain pourrait entraîner une volatilité plus élevée" prévient Gilles Guibout. En Europe, les élections allemandes constitueront un point d'attention majeur, notamment en raison du possible abandon de la règle du zéro déficit qui pourrait permettre une refonte d'un modèle économique à bout de souffle, ouvrant la possibilité d'un plan de relance de la première économie de la zone euro.