Axa IM : "les banques centrales pourraient accélérer la baisse de leurs taux directeurs"

(AOF) - " Les marchés actions européens terminent en légère hausse en juillet. Le mois a été marqué par le début de la saison des résultats du premier semestre, avec une tendance plutôt négative et des messages prudents pour de nombreuses sociétés pour la fin de l'année", explique Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM.

"Il a également été marqué par la forte baisse des acteurs des semi-conducteurs après les déclarations de l'administration américaine selon lesquelles elle envisagerait des restrictions commerciales plus sévères pour les sociétés donnant l'accès à des technologies avancées à la Chine", précise l'analyste.

Du côté des banques centrales, la BCE a laissé sans surprise ses taux directeurs inchangés, estimant que la bataille contre l'inflation n'est pas encore gagnée et que les données économiques indiquent qu'il n'y a pas d'urgence à baisser davantage les taux.

Aux Etats-Unis, si les chiffres montrent une baisse de l'inflation et suggèrent une normalisation du marché de l'emploi, le président de la Fed a indiqué avoir besoin de plus de données avant de réduire ses taux, la vigueur de l'économie américaine lui laissant encore du temps.

En France, les résultats du second tour des élections législatives n'ont pas dissipé les inquiétudes concernant l'avenir politique du pays en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, faisant craindre un choc d'incertitude susceptible de peser sur l'économie française.

Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis progresse de 0,6%. Les secteurs de la santé et des services aux collectivités affichent les meilleures performances, portés par de bonnes publications semestrielles et par la baisse des taux longs. Le secteur bancaire, quant à lui, rebondit après la levée de l'incertitude politique créée par la possible victoire d'un parti des extrêmes en France.

A l'inverse, les valeurs du luxe et de l'automobile reculent assez nettement après des résultats souvent décevants. Le secteur technologique affiche la plus forte baisse sous l'effet de la correction des sociétés de semi-conducteurs.

La poursuite des publications de résultats pour le premier semestre et les messages délivrés par les sociétés vont continuer de rythmer l'évolution des marchés financiers au cours des prochaines semaines.

"Si les premières annonces semblent indiquer des conditions de marché plus difficiles dans de nombreux secteurs et des perspectives moins favorables pour la fin de l'année, cela pourrait conduire les banques centrales à accélérer la baisse de leurs taux directeurs, ce qui pourrait constituer un élément positif pour les marchés actions", observe Gilles Guibout.