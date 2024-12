Axa IM : "le programme de Trump crée un élan de croissance potentiellement positif"

(AOF) - "Le programme politique radical du président américain élu Donald Trump a créé une certaine incertitude sur les marchés financiers, en termes de perspectives de rendement des investissements. Néanmoins, nous pensons que les perspectives macroéconomiques centrales restent favorables aux obligations et aux actions. La croissance, l'inflation stable et la baisse des taux d'intérêt devraient soutenir les marchés", fait savoir Chris Iggo, président d’Axa IM Investment Institute.

Mais les décisions d'investissement doivent tenir compte de la résistance des flux de trésorerie et des valorisations, compte tenu des risques politiques et des sources de préoccupation plus généralement.

"Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de récession en 2025, ce qui devrait permettre d'obtenir des rendements positifs sur les actions, tandis que les marchés du crédit devraient offrir des opportunités de revenus attrayantes", explique, de plus, Chris Iggo.

Le programme de Trump crée un élan de croissance potentiellement positif. La baisse de l'impôt sur les sociétés et la déréglementation devraient soutenir les marchés boursiers. L'extension des réductions antérieures de l'impôt sur le revenu et la croissance positive des revenus réels soutiendront la consommation.

Malgré la préférence attendue de la nouvelle administration pour la production de pétrole et de gaz plutôt que pour les subventions aux énergies renouvelables, les investissements dans la transition verte resteront un thème majeur, du moins en dehors des Etats-Unis. Les prévisions d'augmentation significative de la consommation d'électricité – tirée par le secteur technologique et la demande d'électricité de la Chine – favoriseront l'intégration des actifs solaires et éoliens dans les réseaux électriques.

Les opportunités d'investissement dans des secteurs tels que les composants électriques, l'équipement et la production d'énergie renouvelable continuent d'être une option pour une approche d'actions axée sur le développement durable.