AXA IM : le marché high yield euro est resté plombé par des flux sortants en 2023

(AOF) - "Après une année compliquée en 2022, 2023 a été marquée par une reprise des flux entrants" pour le crédit euro, fait remarquer Boutaina Deixonne, head of euro IG and HY credit chez AXA IM. "Alors que les fonds à duration courte continuent de subir une forte compétition de la part des fonds monétaires, les flux se sont principalement dirigés vers les fonds à maturité intermédiaire et longue. En revanche, le marché high yield reste plombé par des flux sortants, mais cette tendance s’est légèrement modifiée au quatrième trimestre grâce à une reprise de la rhétorique de soft landing".

Malgré la volatilité sur le marché des taux au troisième trimestre et le choc SVB/Credit Suisse en mars, le marché primaire a été dynamique avec un montant brut d'émissions de près de 555 milliards d'euros, dominées par les non-financières à près de 55%.

"Au total le volume d'émissions a augmenté de 15%, 20% pour les corporate et 9% pour les financières. Les secteurs des services aux collectivités (10%) et de l'automobile (10%) ont été les plus représentés, alors que ceux de l'immobilier et de l'énergie ont été les moins présents cette année", souligne Boutaina Deixonne.

Le marché des hybrides a connu une hausse de ses émissions de 20% par rapport à 2022, à 14 milliards d'euros, liés aux besoins de refinancement suite à des rachats exercés par les émetteurs.