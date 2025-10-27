Axa IM lance un fonds défensif européen

(AOF) - Axa IM - groupe BNP Paribas a lancé le fonds AXA WF Defensive European Equity, qui propose une stratégie de type " buffer ", gérée activement et exposée à l'indice MSCI Europe Climate Paris-Aligned Index, conçue pour offrir sur le long terme des niveaux prédéterminés de protection contre les baisses et de participation aux hausses au cours de chaque trimestre. Contrairement aux portefeuilles actions traditionnels, le fonds vise à réduire l'instabilité pour les investisseurs en offrant un coussin de protection à la baisse tout en préservant le potentiel de croissance du capital.

Chaque trimestre, la protection offerte par le fonds est réinitialisée afin d'atténuer les risques de pertes comprises entre -5 % et -20 % au cours du trimestre suivant, offrant ainsi un risque réduit en contrepartie du plafonnement de la performance haussière, en recourant à une stratégie de couverture utilisant des instruments financiers dérivés.

Le fonds est géré activement et classé " article 8 " selon la réglementation européenne SFDR.

Le fonds est enregistré et disponible pour les investisseurs en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Suisse.