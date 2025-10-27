 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,47
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Axa IM lance un fonds défensif européen
information fournie par AOF 27/10/2025 à 15:18

(AOF) - Axa IM - groupe BNP Paribas a lancé le fonds AXA WF Defensive European Equity, qui propose une stratégie de type " buffer ", gérée activement et exposée à l'indice MSCI Europe Climate Paris-Aligned Index, conçue pour offrir sur le long terme des niveaux prédéterminés de protection contre les baisses et de participation aux hausses au cours de chaque trimestre. Contrairement aux portefeuilles actions traditionnels, le fonds vise à réduire l'instabilité pour les investisseurs en offrant un coussin de protection à la baisse tout en préservant le potentiel de croissance du capital.

Chaque trimestre, la protection offerte par le fonds est réinitialisée afin d'atténuer les risques de pertes comprises entre -5 % et -20 % au cours du trimestre suivant, offrant ainsi un risque réduit en contrepartie du plafonnement de la performance haussière, en recourant à une stratégie de couverture utilisant des instruments financiers dérivés.

Le fonds est géré activement et classé " article 8 " selon la réglementation européenne SFDR.

Le fonds est enregistré et disponible pour les investisseurs en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Suisse.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank