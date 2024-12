AXA IM lance un ETF actif sur le crédit à haut rendement

(AOF) - AXA IM lance un nouvel ETF obligataire actif, AXA IM Global High Yield Opportunities Ucits ETF, qui s’appuie sur l’expertise reconnue d’AXA IM en matière d’investissement dans les obligations high yield. Il s'agit du quatorzième ETF lancé par le gestionnaire d’actifs depuis la création de la gamme en septembre 2022, et le 7e ETF obligataire.

"Ce nouvel ETF actif est en ligne avec notre ambition de proposer davantage de produits réunissant trois tendances incontournables pour mieux répondre aux besoins des investisseurs : des solutions obligataires, l'intégration de la gestion active au format ETF et la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le sens de l'article 8 de SFDR", commente Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales chez AXA IM.