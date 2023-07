AXA IM lance le premier Euro Credit PAB UCITS ETF du marché géré activement

La construction du portefeuille inclut un suivi du risque et une sélection de la qualité de crédit développés par les équipes de recherche obligataire d'AXA IM, mais aussi un objectif d'émissions de carbone absolues des positions du portefeuille inférieur ou égal à celui de l'indice de référence PAB.

(AOF) - AXA Investment Managers a annoncé le lancement d’un ETF actif dédié aux obligations émises par des sociétés en euros et comprises dans l’indice ICE BofA Euro Corporate Index Paris Aligned, nommé AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF. Il vise à surperformer, net des frais de gestion, l’indice de référence sur le long terme grâce à une stratégie propriétaire, tout en conservant des émissions carbones absolues plus faibles ou égales à celles de l’indice de référence PAB.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.