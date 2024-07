Axa IM lance deux ETF alignés sur les Accords de Paris

Axa Investment Managers a annoncé ce 10 juillet le lancement de deux fonds cotés (ETF) alignés sur les Accords de Paris (Paris Aligned Benchmark ou PAB en anglais). Ils sont classés « Article 8 » sous le règlement européen, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) . Ces deux ETF appliquent une réplication physique de deux indices PAB de MSCI. Ces indices intègrent les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) et suivent une trajectoire de décarbonation compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Ils entendent également dépasser les normes minimales des indices de référence alignés sur l’Accord de Paris, précisées par la réglementation européenne en la matière.

Le premier véhicule, dénommé Axa IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF, réplique l’indice MSCI World Climate Paris Aligned Index. Ce dernier couvre de grandes et moyennes entreprises cotées de 23 pays industrialisés à l’échelle mondiale. Le total des frais sur encours annuel s’élève à 0,20?%. Ce fonds passif est coté sur Deutsche Boerse - Xetra, et sera disponible prochainement sur Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. Il est accessible à tout type d’investisseurs en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Italie (pour les institutionnels uniquement jusqu’à sa cotation en Italie), en France, en Norvège, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède.

Le second ETF, Axa IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF, vise à répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index. Cet indice offre une exposition aux actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des principaux marchés émergents. Le total de ses frais sur encours annuel s’élève à 0,24?%. Cet ETF est enregistré en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Italie, en France, en Irlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, et sera disponible pour tout type d’investisseurs une fois sa cotation effective sur Deutsche Boerse - XETRA, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange dans les prochaines semaines.

Axa IM gérait 2,6 milliards de dollars en ETF à fin juin 2024.

Tuba Raqshan