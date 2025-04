Axa IM : "La croissance économique américaine pourrait être réduite de 1% à 2%"

(AOF) - "L'annonce de tarifs douaniers par les États-Unis devrait aggraver les perspectives de croissance et d'inflation mondiales. Le vaste paquet tarifaire a atteint la limite supérieure des prévisions et, selon les analystes, augmentera les droits de douanes effectifs sur les importations aux États-Unis entre 20% et 25%", souligne Chris Iggo, CIO for Core Investments, Axa IM. Certains analystes suggèrent que la croissance économique américaine pourrait être réduite de 1% à 2%, tandis que l'inflation devrait augmenter, entraînant alors une situation de stagflation pour l'économie américaine.

"Les tarifs sur les biens en provenance du reste du monde devraient réduire la croissance des exportations et constituer un choc négatif pour la croissance, l'Asie et l'Europe étant les plus touchées compte tenu de l'ampleur des taxes douanières proposées", précise Chris Iggo.

Suite à cette annonce, les marchés actions ont reculé et les rendements obligataires ont baissé. Ils intègrent également désormais un risque beaucoup plus élevé de récession aux États-Unis. Certaines banques ont d'ailleurs déjà changé leur position et prévoient désormais officiellement une récession américaine dans leurs prévisions.

En plus de l'impact direct sur l'activité économique, la confiance des entreprises devrait continuer à être gravement affectée par l'incertitude ambiante persistante. Cela pourrait en partie se refléter dans les déclarations de bénéfices des entreprises aux États-Unis et ailleurs dans les semaines à venir, alors que les chiffres du premier trimestre commencent à être publiés.

"Il est difficile d'imaginer pourquoi les marchés actions inverseraient leurs mouvements de recul récents alors que le système commercial mondial vient d'être bouleversé - d'autres pertes boursières semblent donc probables", relève Chris Iggo.

Pour les marchés européens, il existe un problème d'horizon temporel. L'augmentation des dépenses en défense et en infrastructure devrait finalement constituer un vent favorable à la croissance européenne et aux rendements boursiers.

"Cependant, à court terme, les entreprises européennes seront frappées par des droits de douane dans plusieurs secteurs. Comme aux États-Unis, les indications des PDG des entreprises seront cruciales pour les investisseurs en actions dans les mois à venir", signale Chris Iggo.