AXA IM: l'UE a approuvé l'acquisition par BNP Paribas information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d' AXA Investment Managers (AXA IM) par BNP Paribas, deux sociétés françaises.



L'opération concerne principalement le secteur de la gestion d'actifs.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





