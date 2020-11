Axa IM, Federated Hermes et Candriam associent le mieux le développement durable à leur marque

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers, Federated Hermes et Candriam sont les trois sociétés de gestion qui parviennent le mieux à traduire leur engagement en faveur du développement durable dans leur marque, selon la dernière édition de l' indice européen Hirschel & Kramer Responsible Investment Brand publiée ce jeudi. Elles figuraient déjà dans le trio de tête de l' an dernier. Et elles sont aussi présentes dans le classement des dix meilleures sociétés dans ce domaine depuis le lancement de l' indice il y a trois ans avec DPAM et Mirova.

Le top 10 de 2020 comprend également DPAM (4ème), puis Sycomore AM, Etica SGR, Mirova, BNP Paribas Asset Management France, LBPAM et MFS IM. A noter que Sycomore, Etica, BNP PAM France, LBPAM et MFS intègrent ce classement, faisant sortir Swedbank, Ostrum, Nordea, Robeco et Bank J Safra.

Communiquer de manière ouverte et transparente

L'indice, qui couvre cette année 284 sociétés de gestion contre 220 l' an passé, évalue la connexion entre l'engagement réel et l'architecture de la marque. Ses concepteurs considèrent " qu'une véritable implication est démontrée par des actions concrètes telles que, entre autres, l'engagement dans des initiatives collectives sur le développement durable, ou la publication de l'activité de vote par procuration et l'intention qui émane de l'intérieur des gestionnaires d'actifs à travers leur marque, mieux visible dans des déclarations d'intention et des systèmes de valeurs communiqués de manière ouverte et transparente qui encouragent véritablement la création d'une plus grande valeur sociétale en plus du rendement financier " , précisent les auteurs dans leur rapport.

L' indice permet de classer les sociétés en quatre catégories : les avant-gardistes, qui se distinguent par un engagement et une architecture de marque forts dans l' investissement responsable ; les " traditionnalistes IR " , qui affichent un engagement fort, mais une architecture de marque faible ; les " aspirants IR " , qui ont une bonne note sur la dimension marque mais un score faible sur la dimension " engagement " , et les " retardataires IR " , qui sont faibles dans les deux domaines.

Des retardataires en hausse

Cette année, les concepteurs de l' indice ont recensé 19 % d' avant-gardistes, en hausse de 2 points par rapport à l' an dernier. Mais dans le même temps, la part des retardataires bondit de 32 % à 47 %. " Cette évolution s' explique par l' expansion de l' univers total considéré et par un nombre important de nouveaux entrants (48) dont les notes sont très faibles, tant en ce qui concerne l' engagement que la marque " , avancent les auteurs de l' étude.

A noter qu' Amundi a amélioré son score et est devenu avant-gardiste cette année. C' est aussi le cas de BlackRock, la plus grande société de gestion au monde, dont l' engagement en matière d' environnement est souvent critiqué.

Les boutiques : tout ou rien

Du côté des boutiques de gestion (moins de 20 milliards d' euros d' encours), le bilan est très contrasté, avec quelques sociétés très en avance et d' autres qui semblent peu concernées par le sujet de l' investissement responsable. " Soit elles le font et le font très bien, car elles sont spécialisées, soient elle le font très peu, voire pas du tout " , commente Jean-François Hirschel, l' un des auteurs de l' étude, interrogé par NewsManagers.

Les boutiques ne comptent que 9 % d' avant-gardistes (contre 19 % sur la totalité des sociétés de gestion analysées) et 70 % de retardataires (contre 47 % au global). " Mais si on descend au niveau de l' analyse individuel des sociétés, on voit que certaines d' entre elles se hissent parmi les meilleures globalement : Sycomore, Etica et Mirova sont toutes trois dans le Top 10 Global, Impax AM, Foresight et Martin Currie, dans le Top 10 UK, Alfred Berg dans le Top 10 Scandinavie " , souligne Jean-François Hirschel.

Un marché français en pointe

En France, on observe que la proportion d' avant-gardiste est plus forte qu' à l' échelle globale avec 36 % contre 19 %. De même, la part des retardataires est plus faible : 32 % contre 47 %, signe de la maturité du marché français sur le sujet. Le classement consacre lui aussi Axa IM, devant Sycomore, Mirova, BNP Paribas AM, LBPAM, OFI AM, Comgest, Groupama AM, Amundi et Ardian.

" S'il est vrai que des mesures réglementaires avancées peuvent expliquer les fortes notes d'engagement par rapport aux pairs, il est à noter que les gestionnaires d'actifs français ont également volontairement fait un effort pour projeter leurs convictions en matière d'Investissement Responsable dans leur marque " , observent les auteurs de l' étude.