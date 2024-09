Axa IM : "des marchés pris entre baisse des taux et ralentissement de la croissance économique"

(AOF) - "Au cours des prochaines semaines, le marché restera rivé sur les chiffres de l’emploi américain et sur le rythme de l’assouplissement de la politique monétaire", prévoit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM. "Même si les signaux restent assez positifs quant à l’évolution des bénéfices des entreprises, les marchés actions risquent de continuer à être pris entre, d’un côté, l’ampleur de la baisse des taux et, de l’autre, l’importance du ralentissement de la croissance économique", ajoute-t-il.

Si le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole sur le ralentissement de l'inflation et sur la plus grande attention portée à l'évolution du marché du travail a "renforcé le scénario de baisse imminente des taux de la part de la Fed", "l'ampleur de cette baisse reste incertaine et au cœur des discussions".

En Europe, "l'attention se portera très certainement sur le projet de loi de finances français et de son implication sur la trajectoire de dette, et sur de possibles relèvements d'impôts".

Pour le gérant, "avec un contexte politique et électoral incertain et un environnement géopolitique tendu", il apparaît opportun de "maintenir une bonne diversification au sein du portefeuille".