Axa IM: Boutaina Deixonne nommée Head of Euro IG & HY

(AOF) - Axa Investment Managers (Axa IM) annonce la nomination de Boutaina Deixonne en qualité de Head of Euro IG (Investment Grade) & HY (High Yield), effectif immédiatement. Basée à Paris, Boutaina Deixonne reportera à Marion Le Morhedec, Global Head of Fixed Income chez Axa IM. Titulaire d’un Master en finance de Sciences Po Paris, elle était Senior Portfolio Manager au sein de l’équipe depuis 2009 et a géré des fonds et mandats crédit euro et globaux ouverts pendant plus de 14 ans.

Boutaina Deixonne a rejoint AXA IM en 2003 en qualité de Credit Analyst, couvrant les secteurs des télécommunications, des médias et des biens de consommation.