Axa IM amende sa politique de vote ESG

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers (Axa IM), filiale de gestion d’actifs de l’assureur français Axa, a dévoilé, ce jeudi, de nouvelles exigences sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises qu’elle prend désormais en compte dans sa politique de vote aux assemblées générales (AG).

En 2021, Axa IM a voté contre au moins une résolution liée à la direction d’une entreprise lors de 59% des 5.546 AG auxquelles elle a participé selon des chiffres dévoilés par la firme. Le gestionnaire a aussi engagé la discussion avec 245 entreprises et pour un tiers d’entre elles, elle s’est focalisée sur le climat.

En 2022, le gestionnaire a décidé de serrer davantage la vis lors de ses votes. Avec pour objectif d’inciter les sociétés à prendre beaucoup plus en compte l’environnement et le social. De fait, Axa IM va étendre son dialogue avec les entreprises dans plusieurs domaines. En premier lieu, celui des nominations aux conseils d’administration des sociétés. La firme annonce qu’elle votera contre le renouvellement des administrateurs, le président du comité de nomination ou tout membre concerné si le conseil d'administration n'a pas géré correctement ses responsabilités environnementales et sociales.

Une autre exigence concerne la politique de rémunération. La société de gestion demande des éléments ESG « clairs » dans les bonus ou la rémunération à long terme des cadres supérieurs. Axa IM échangera avec les entreprises sur leurs indicateurs clés de performance utilisés pour l’inclusion des critères ESG dans la rémunération. Le gestionnaire votera contre la politique de rémunération en cas d'absence, de manque de critères ou de critères non pertinents.

La stratégie climat des entreprises davantage scrutée

Axa IM exige également une stratégie d’émission net zéro pour les entreprises des secteurs exposés aux problèmes climatiques. Une stratégie qui doit comporter des objectifs de réduction des émissions de carbone à court, moyen et long terme, ainsi qu'une rémunération des dirigeants alignée sur les objectifs de la stratégie climatique. Dans le cas contraire, la société de gestion « pourrait voter contre » la direction, le président du conseil d'administration et le directeur général.

Enfin, Axa IM se penchera davantage sur la publication des informations durables des sociétés dans leurs rapports. Le gestionnaire entend voter contre les comptes si les entreprises n’adoptent pas les standards internationaux en la matière et si leur reporting ne replace pas leurs performances historiques dans leur contexte.

La société de gestion a par ailleurs élargi son unité dédiée à la gouvernance d’entreprise et l’actionnariat actif en nommant trois analystes sur la gouvernance d’entreprise et le stewardship. A savoir Héloïse Courault, qui était précédemment co-responsable de la recherche ESG chez SquareWell Partners, Alexandre Prost, qui arrive de IHS Markit et Constance Caillet. Ils sont rattachés à Clémence Humeau, responsable de la coordination sur l’investissement responsable et de la gouvernance chez Axa IM.