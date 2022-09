Axa IM Alts réorganise son activité et nomme des nouveaux dirigeants

(NEWSManagers.com) - Axa IM Alts, la division d’actifs alternatifs d’AXA Investment Managers (AXA IM), vient de modifier son organisation interne. Elle a réorganisé ses plateformes existantes en cinq verticales dédiées : l’immobilier, l’infrastructure, le crédit alternatif, les investissements à impact et de capital naturel, et Chorus. Ce dernier opère sur les stratégies liquides de rendement absolu. Cette restructuration vise à dynamiser les équipes de direction ainsi qu'à simplifier la structure pour les clients, indique la firme. Isabelle Scemama continuera ses fonctions comme directrice mondiale d’Axa IM Alts et Deborah Shire conservera son poste de directrice adjointe.

Au sein de cette restructuration, Axa IM Alts a également nommé des dirigeants pour les nouveaux services. Timothée Rauly, directeur du fund management chez Axa IM – Real Assets, et John O’Driscoll, directeur des investissements de cette division, ont été promus au rang de codirecteurs mondiaux pour la division immobilière. Christophe Fritsch, directeur du fund management pour la finance structurée, a été nommé au poste de directeur mondial du crédit alternatif. Alexandre Martin-Min, actuellement directeur des investissements pour l’impact investing, dirigera désormais la division de l’impact investing et du capital naturel. Mark Gilligan conserve son poste comme directeur de l’infrastructure et Pierre-Emmanuel Julliard ses responsabilités de managing director de Chorus. Florence Dard va également continuer comme directrice mondiale du client group Alts chargée des relations investisseurs.

Les dirigeants seront chargés du développement commercial ainsi que du renforcement de leurs équipes, notamment pour réaliser l’intégration des facteurs ESG lors du processus d’investissement. Ils seront également responsables de la mise en œuvre du plan de décarbonation des portefeuilles immobiliers.

Axa IM Alts a également constitué un nouveau conseil de direction. Il inclut Isabelle Scemama, Deborah Shire, Florence Dard, Timothée Rauly, John O’Driscoll, Christophe Fritsch et Alexandre Martin-Min. Ce conseil sera responsable d'évaluer et décider des sujets stratégiques, financiers et opérationnels ainsi que superviser l’activité commerciale de cette division.

Axa IM Alts revendique 188 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 juin 2022. Ils se répartissent entre 88 milliards d’euros dans l’immobilier privé, près de 88 milliards d’euros dans la dette privée et le crédit alternatif ainsi que 11 milliards d’euros dans les stratégies d’investissements infrastructure, capital-investissement et hedge funds.