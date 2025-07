Axa IM Alts procède à deux promotions à la tête de ses activités immobilières

C’est en interne que le gestionnaire alternatif Axa IM Alts est venu puiser, pour placer de nouveaux responsables à la tête de deux régions clés pour la croissance mondiale de l’entreprise. Laurent Jacquemin, actuellement responsable de l’Asie-Pacifique, est nommé responsable de l’Amérique du Nord. Il succède à Steve McCarthy qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année après près de 13 ans chez Axa IM Alts. La société annonce concomitamment qu’Antoine Mesnage est promu directeur de la zone Asie-Pacifique à compter du 1 er juillet, et qu’il conserve son poste de directeur de la zone Australie.

Laurent Jacquemin a rejoint la maison en 2001. Depuis 2018, il est responsable de la croissance et de la diversification des activités immobilières d’Axa IM Alts en Asie-Pacifique, avec notamment une augmentation des actifs sous gestion dans la région à plus de 8 milliards de dollars (7 milliards d’euros). Dans ses nouvelles fonctions, il sera basé à New York et dirigera une équipe de 60 personnes gérant environ 22 milliards de dollars (19 milliards d’euros) d’actifs immobiliers. Laurent Jacquemin sera chargé de superviser les stratégies d’investissement en actions et en dette et de poursuivre le développement de la présence immobilière du gestionnaire dans la région.

Antoine Mesnage entré dans les rangs d’Axa IM Alts en 2010, dirige quant à lui les activités australiennes depuis 2022, année de l’entrée de l’entreprise dans le secteur résidentiel. Il conservera ses fonctions actuelles tout en prenant en charge la gestion et le développement stratégique des activités immobilières du spécialiste de l’investissement alternatif et de l’ensemble de son équipe Asie-Pacifique, dotée de 40 personnes.

Axa IM Alts compte à fin 2024, 186 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont environ 81 milliards d’euros d’immobilier principalement privé, plus de 93 milliards d’euros de dette privée et de crédit alternatif, ainsi que près de 12 milliards d’euros d’infrastructures et de capital-investissement. Unité opérationnelle d’Axa Investment Managers, elle dispose de 17 bureaux à travers le monde et revendique la place de premier gestionnaire de portefeuilles et d’actifs immobiliers en Europe.

L’entité fait partie de l’opération de rapprochement annoncée l’an dernier et actuellement en cours de validation par les autorités entre BNP Paribas et Axa IM.

L'Agefi