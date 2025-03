AXA IM Alts développe une nouvelle stratégie de crédit privé evergreen diversifiée

Pionnier de l'investissement sur le crédit privé avec 93 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2024, ainsi que des solutions d'investissement destinées aux segments Private Wealth avec environ 6 milliards d'euros d'actifs gérés dans des stratégies evergreen non cotées pour une clientèle privée, AXA IM Alts ambitionne avec ce lancement de continuer à renforcer sa présence dans le secteur de la clientèle privée.

