AXA: hausse de 7% des primes et autres revenus à 37 MdsE information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des primes et autres revenus en hausse de 7%, à 37 milliards d'euros au 1er trimestre 2025.



Le total des primes brutes émises et des autres revenus est porté par l'assurance dommages (+7%), soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+6%) en raison d'une hausse des volumes, notamment chez AXA XL Assurance.



En assurance des entreprises, les primes progressent de 6% à 13,2 milliards d'euros. En assurance des particuliers, les primes progressent de 7% à 6,4 milliards d'euros



Les primes en assurance vie et santé sont en hausse de 8%, à 15,5 milliards d'euros. En assurance vie, les primes sont en progression de 9% à 9,8 milliards d'euros.



' AXA a débuté l'année par une solide performance, enregistrant une forte croissance de son chiffre d'affaires dans l'ensemble de ses lignes de métier, dans la continuité de la montée en puissance de l'année dernière ', a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'AXA.



' Cette performance reflète l'exécution rigoureuse de notre stratégie de croissance organique, caractérisée par une hausse équilibrée des volumes d'affaires et des tarifs. '





