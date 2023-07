Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: finalise l'acquisition de 'GACM España' pour 310 ME information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Groupe Assurances du Crédit Mutuel España (' GACM España ').



Selon les termes de la transaction, AXA a acquis GACM España pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, conformément à l'annonce faite lors de la signature de l'accord.







