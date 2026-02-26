AXA est bien positionné pour atteindre les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future
26/02/2026
Le total des primes brutes émises et des autres revenus est en hausse de 6%, porté par l'assurance dommages ( 5%) et l'assurance vie et santé ( 8%).
Le résultat opérationnel augmente de 6% à 8,4 milliards d'euros, ou de 9% en excluant AXA IM, porté par l'assurance dommages ( 9%) en raison d'une hausse des volumes, de l'augmentation de la marge de souscription et de la hausse du résultat financier résultant de l'augmentation des revenus des placements et l'assurance vie et santé ( 7%).
Le résultat opérationnel par action progresse de 8% à 3,86 euros, principalement tiré par la hausse du résultat opérationnel ( 6%).
Le résultat net est en augmentation de 26% à 9,8 milliards d'euros, reflétant principalement la hausse du résultat opérationnel, ainsi que la contribution positive d'éléments exceptionnels, notamment le gain provenant de la cession d'AXA IM.
La direction est convaincue que le Groupe est bien positionné pour atteindre les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future : (i) une croissance du résultat opérationnel par action en haut de la fourchette cible de 6% et 8% de croissance moyenne annuelle, à la fois pour la durée du plan (2023 et 2026E) et pour l'exercice 2026, (ii) une rentabilité opérationnelle des capitaux propres comprise entre 14% et 16% entre 2024 et 2026E, et (iii) une remontée de trésorerie organique cumulée de plus de 21 milliards d'euros entre 2024 et 2026E.
