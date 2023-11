Axa en repli : le coût des catastrophes naturelles inquiète

(AOF) - Axa recule de 1,61% à 28,06 euros, affichant l’une des plus mauvaises performances du CAC 40. Si l’assureur a affiché une performance 9 mois globalement en ligne avec les attentes, les investisseurs s’inquiètent du coût des dernières catastrophes naturelles. AlphaValue fait remarquer que la direction a semblé adopter lors de la conférence avec les analystes une position prudente sur les pertes liées aux catastrophes naturelles (Cat Nat).

"Ils ont réaffirmé un budget d'environ 4 points de ratio combiné pour les pertes Cat Nat , bien que le ton soit assez pessimiste quant à l'impact de ces événements sur l'année", souligne-t-il.

Indicateur clef dans le secteur, un ratio combiné inférieur à 100 signale une activité d'assurance rentable. Plus il est faible et plus la rentabilité est élevée.

AlphaValue rappelle que le trimestre a été marqué par plusieurs événements importants, notamment des tempêtes en Europe et l'ouragan Otis. Dans son communiqué, Axa a évalué l'impact de ce dernier avant impôts et net de réassurance à 200 millions d'euros.

"Cet impact représente environ 40 % du budget du trimestre, ce qui suggère que les attentes initiales de la compagnie concernant les pertes Cat Nat ont pu être sous-estimées. Par conséquent, il est probable que les estimations du consensus et nos propres projections seront revues à la hausse par rapport au budget de 4% pour les pertes Cat Nat", prévient l'analyste.

Une performance 9 mois conforme aux anticipations

Jeudi soir, Axa a dévoilé un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) en hausse de 1%, à 78,8 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2023. Il est en hausse de 2% en base comparable grâce à l'assurance dommages, dont les revenus ont augmenté de 7% à 41,8 milliards d'euros. Ils ont été soutenus par des effets prix favorables. En santé, vie, épargne et retraite, les revenus se sont contractés de 2% à 35,7 milliards d'euros.

Cette activité a été pénalisée par la baisse des ventes de produits en unités de compte (-13%), ainsi que par le recul des primes en assurance santé (-7%), "en conséquence du non-renouvellement de deux contrats significatifs à l'international".

Les revenus ont également baissé de 2% à 1,2 milliard d'euros en gestion d'actifs "en raison d'une baisse des commissions de gestion reflétant la baisse des actifs moyens sous gestion à la suite des conditions de marché défavorables".

"Le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat pour l'année ainsi que les quatre principaux objectifs financiers du plan 'Driving Progress 2023'. Axa est en position de force avant de lancer son nouveau plan stratégique, qui sera communiqué le 11 mars 2024." a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'Axa.

Le ratio de Solvabilité II a reculé de 5 points sur le trimestre à 230% au 30 septembre 2023 alors qu'il était anticipé à 231%. Ce repli s'explique principalement par le rachat anticipé d'obligations subordonnées (-4 points) et des effets de marché négatifs (-3 points) principalement en raison de la baisse des marchés actions et d'une hausse de la volatilité implicite. Cela a été en partie compensé par un rendement opérationnel élevé (+7 points), net du provisionnement estimé du dividende pour le troisième trimestre 2023 (-4 points).

S'agissant de ses perspectives, la direction de l'assureur s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et confirme être en bonne voie d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023. Le groupe anticipe cependant également des effets négatifs en lien avec une fréquence des sinistres élevée en assurance santé au Royaume-Uni, des rachats encore importants en Italie, et la sinistralité liée aux catastrophes naturelles au cours du troisième trimestre.

"Certains seront peut-être déçus de voir se répéter les commentaires prudents sur le Royaume-Uni et l'Italie", prévient Kepler Chevreux. JPMorgan est, lui, convaincu qu'Axa reste sur la bonne voie pour dépasser significativement ses prévisions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 102 Mds€, réparti entre la France pour 26 %, le reste de l'Europe (34 %), l'Asie (16 %), l’international (7 %) et AXA XL (dommages pour les entreprises, 20 %) ;

- Trois grandes activités : dommages entreprises (33 % du chiffre d’affaires) & dommages particuliers (17 %), vie, épargne et retraite (33 %), devant la gestion d’actifs ;

- Modèle d’affaires : développer la santé et prévoyance, simplifier l’expérience client, renforcer les performances de souscription, maintenir la place de n° 1 sur les enjeux climatiques, accroître les flux de trésorerie ;

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,16 % (5,69 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (14,95 % et 24,75 %), Denis Duverne présidant le conseil d'administration de 16 membres, Thomas Buberl étant directeur général ;

- Situation financière solide malgré le recul à 45,4 Mds€ des fonds propres affectés par les moins-values latentes de 27,1 Mds€, avec un ratio d’endettement de 27,1% un ratio de solvabilité II de 215 % et trésorerie de 5,5 Mds€.

Enjeux

- Stratégie environnementale mesurée à partir de l'indice AXA pour le progrès :

- neutralité carbone 2025 via la réduction des émissions des opérations (énergie, déplacements, digital) et la compensation des émissions résiduelles.

- recul de 20% de l'empreinte carbone liée aux investissements entre 2021 et 2025 et investissement vert de 26Mds€ entre 2020 et 2023,

- lancement d'emprunts verts, 1,3 Md€ d'investissements verts,

- lutte pour la biodiversité par des politiques de suscription et d'investissements

- 3 zones en forte résilience : la France, l'Europe, l'Asie ;

- Simplification du groupe, par recentrage et cessions (28 Mds€ encaissés sur l'objectif de 30 à 50 Mds€) ;

- Résistance aux cycles économiques par montée en puissance de la santé et gestion proactive des risques inflationnistes.

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité ou ratios combinés (93,7 %) ;

- Transformation de la holding en réassureur du groupe, soit 2 Mds$ de trésorerie supplémentaire d’ici 2025 ;

- Diversité de rythmes de croissance entre la santé puis les dommages et recul de l'activité en gestion d'actifs ;

- Après une hausse de 1% des revenus au 1er trimestre, objectif 2023 d'un bénéfice opérationnel supérieur à 7,5Mds€ par action en croissance au-dessus de la fourchette de 3% à 7% ;

- Dividende 2022 de 1,7 % en hausse de 10 % et programme de rachat d’actions de 1,1 Md€.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.