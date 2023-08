Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: 'en bonne voie' pour son objectif de 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurances AXA publie au titre de son premier semestre 2022 un résultat opérationnel de 4,1 milliards d'euros (1,79 euro par action), en hausse de 5%, la mettant 'en bonne voie pour atteindre son objectif de 2023 de dépasser 7,5 milliards d'euros'.



A 55,7 milliards d'euros, ses primes brutes émises et autres revenus ont augmenté de 2% en comparable, une croissance de 7% en assurance dommages ayant plus que compensé des reculs de 3% en assurance santé, vie, épargne et retraite, et de 5% en gestion d'actifs.



'Le groupe a de nouveau renforcé son bilan avec un ratio de solvabilité II de 235%, ce qui va contribuer à encore réduire notre exposition à la volatilité des marchés financiers', souligne aussi son directeur général Thomas Buberl.





