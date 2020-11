Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa dit avoir bataillé pour verser une partie de son dividende Reuters • 04/11/2020 à 09:33









4 novembre (Reuters) - Etienne Bouas-Laurent, le directeur financier d'Axa AXAF.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: * QU'IL EST DIFFICILE DE COMMENTER SUR CE QUE VONT DÉCIDER LES RÉGULATEURS SUR LE DIVIDENDE * DIT AVOIR BATAILLÉ POUR VERSER UNE PARTIE DE SON DIVIDENDE CETTE ANNÉE ET QUE LE GROUPE SERA DANS LE MÊME ESPRIT L'AN PROCHAIN (Bureau de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.05%