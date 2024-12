AXA: deux expérimentations dans le 'blockchain' chez AXA IM information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 12:18









(CercleFinance.com) - AXA IM, la filiale de gestion d'actifs du groupe AXA, a annoncé mardi avoir participé à deux initiatives visant à tester la technologie 'blockchain' dans le cadre de travaux exploratoires de la BCE.



Dans un communiqué, AXA Investment Managers explique que ces deux expérimentations s'inscrivent dans le cadre de l'appel à candidatures lancé fin 2023 par la Banque centrale européenne (BCE) afin d'expérimenter de nouvelles technologies de règlement des transactions financières de gros en monnaie centrale numérique (CeBM).



Les tests auxquels AXA IM a participé se sont basées sur l'infrastructure 'blockchain' en utilisant la solution de monnaie tokenisée de la Banque de France (BdF).



La première expérience a consisté en un investissement de trois millions d'euros par AXA IM, pour le compte d'AXA France, dans une obligation souveraine numérique émise par la République de Slovénie.



L'opération a été exécutée sur 'Neobonds', la plateforme de tokenisation de BNP Paribaset en utilisant la monnaie centrale numérique.



La seconde expérience a pris la forme d'une souscription de parts de fonds d'un million d'euros de Generali à AXA avec un processus de règlement instantané utilisant la CeBM numérique.



Pour AXA IM, le succès de ces deux opérations est un signal supplémentaire que la technologie blockchain est 'en bonne voie pour atteindre le niveau de maturité et de sécurité nécessaire' pour optimiser le fonctionnement actuel des marchés financiers, en accélérant notamment le traitement des transactions.





