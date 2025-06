AXA: création d'un Fonds pour le Progrès humain information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 09:26









(CercleFinance.com) - AXA annonce la création d'un Fonds AXA pour le Progrès humain doté de 60 millions d'euros par an, soit deux fois supérieur aux montants alloués les années précédentes, pour fédérer les principales actions philanthropiques du groupe et de ses mutuelles d'assurances.



Il rassemble sous une même bannière les actions menées dans les quatre grands domaines d'intervention historiques du mécénat de l'assureur, à savoir la science, la protection de la planète, la solidarité, inclusion et éducation, ainsi que l'art, culture et patrimoine.



'Le Fonds est conçu comme un laboratoire d'innovation philanthropique. En croisant les disciplines et en plaçant l'impact au coeur de chaque initiative, nous visons à simplifier l'accès aux porteurs de projets', explique son délégué général Clément Rouxel.



'En collaborant étroitement avec nos experts, nos délégués, nos agents généraux et tous nos réseaux et conseillers, nous souhaitons apporter une réponse de long terme aux défis sociaux et environnementaux avec agilité, pertinence et efficacité', poursuit-il.







Valeurs associées AXA 41,7900 EUR Euronext Paris -0,41%