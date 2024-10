Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: convention de rachat d'actions avec un PSI information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son augmentation de capital réservée aux salariés (Shareplan 2024) et afin d'en éliminer l'effet dilutif, AXA indique avoir conclu ce mercredi une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI).



Aux termes de cette convention, la compagnie d'assurance s'engage à racheter ses propres actions, en vue de les annuler, pour un montant maximum de 452,2 millions d'euros. Les opérations de rachat par le PSI dans ce cadre cesseront au plus tard le 30 octobre.





Valeurs associées AXA 34,44 EUR Euronext Paris 0,00%