AXA: convention de rachat d'actions avec un PSI

(CercleFinance.com) - AXA indique avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour l'exécution d'un programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 3,8 milliards d'euros.



Ces rachats d'actions viseront à compenser la dilution des bénéfices résultant de la vente d'AXA IM à BNP Paribas, l'assureur ayant l'intention d'annuler progressivement toutes les actions rachetées dans ce cadre.



Il est prévu que le rachat d'actions débute ce 2 juillet et se termine au plus tard le 26 février 2026. Pour chaque jour de la période de rachat, le prix par action à payer par AXA sera déterminé sur la base du cours moyen de l'action pondéré par les volumes.





Valeurs associées AXA 41,4500 EUR Euronext Paris +0,95%