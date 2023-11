Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: confirme son objectif de résultat opérationnel en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurances AXA a annoncé qu'au cours des 9 premiers mois de l'année, ses primes brutes émises et autres revenus ressortaient en hausse de 2%, à 78,8 milliards d'euros.



Dans le détail, les Primes en assurance dommages des entreprises ressortent en hausse de 9% à 25,8 milliards d'euros, les Primes en assurance dommages des particuliers en hausse de 5% à 13,9 milliards d'euros; et les Primes en prévoyance en hausse de 3% à 11,5 milliards d'euros.



' AXA a réalisé de nouveau une très bonne performance au cours des neuf premiers mois de 2023 ', a déclaré Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'AXA. ' La croissance de notre chiffre d'affaires est restée soutenue, avec une excellente dynamique dans nos lignes de métier techniques et génératrices de trésorerie, et dans chacun de nos deux piliers que sont l'assurance des entreprises et l'assurance des particuliers. '



AXA présente un ratio de solvabilité II du Groupe de 230% à la fin du mois de septembre.



La direction s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et confirme être 'en bonne voie' d'atteindre son objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros en 2023.





