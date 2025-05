Axa, Coface, JCDecaux, Rubis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - AB Science

La société biopharmaceutique a annoncé que de nouvelles analyses de son étude clinique de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ainsi que des données précliniques issus d'un modèle animal avaient été choisies pour être présentées. Elles ont été acceptées pour être dévoilées lors de la réunion annuelle du réseau européen pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique programmée du 3 au juin prochain à Turin en Italie.

Axa

L'assureur publiera ses résultats du premier trimestre.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes détaillera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le conseil d'administration de Crédit Agricole CIB réuni le 5 mai 2025, à l'issue de l'assemblée générale, a décidé de nommer, à compter du lundi 5 mai, Olivier Gavalda en qualité de président du conseil d'administration, en remplacement de Philippe Brassac dont le mandat arrivait à échéance. Olivier Gavalda a été désigné directeur général de Crédit Agricole S.A., mandat qui entrera en vigueur le 14 mai prochain.

Coface

Coface a enregistré un résultat net, part du groupe, en baisse de 9,2% à 62,1 millions d'euros au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a suivi une tendance similaire, reculant de 14,2% à 91,6 millions d'euros contre 106,8 millions d'euros l'année précédente. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - s'est élevé à 68,7%, en hausse de 5,6 points de pourcentage.

Delfingen

L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Elis

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a atteint 1,132 milliard d'euros, en croissance de 3,6 %, ou de 2,5 % en organique. Ce " démarrage d'année 2025 solide " comme le qualifie Xavier Martiré, président du directoire, a en plus été réalisé avec un effet calendaire négatif : un jour de facturation de moins en février et le positionnement de la semaine de Pâques en avril.

Figeac

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique divulguera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

GTT

GTT a signé un accord pour l'acquisition, auprès du fonds d'investissement européen Verdane, de la société danoise Danelec, un acteur dans les solutions digitales avancées de collecte et d'analyse des données maritimes, au service de la performance, de la sécurité et de la décarbonation des opérations. Cette acquisition réalisée pour un montant de 194 millions d'euros, marque " une étape clé dans le développement du pôle digital du groupe GTT ". L'opération devrait être finalisée au début du second semestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Osmosun

Le spécialiste du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire précisera ses résultats annuels.

Rubis

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Rubis a progressé de 2% à 1,697 milliard d'euros. Pour l'activité " Distribution d'énergies, les ventes sur cette période ont augmenté de 2% à 1,687 milliard d'euros. Les volumes de vente et la marge brute par produit (GPL, carburants, bitume) sur ce segment ont chacun progressé de 4% s'élevant respectivement à 1,552 milliard d'euros et 218 millions d'euros. Sur le segment " production d'électricité renouvelable" (Photosol), le chiffre d'affaires entre janvier et mars 2025 s'est élevé à 11 millions d'euros, en hausse de 28 %.