Axa, BNP Paribas, Scor, TotalEnergies, Veolia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Arkema publie un résultat net part du groupe en chute de 44,7% à 27,2 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA en recul de 14% à 282,7 MEUR, soit une marge en repli à 13,0%, contre 13,8% un an auparavant. A un peu plus de 2,18 MdsEUR, le chiffre d'affaires du groupe de chimie a diminué de 8,4% (-3,2% à taux de change constants), avec des prix en retrait de 3%, "reflétant un environnement de prix inférieurs à ceux de l'an dernier". Arkema confirme viser une légère croissance de l'EBITDA à changes constants en 2026.

Axa

Les primes brutes émises et autres revenus d'Axa sont en hausse de 6%, à 38 milliards d'euros au 1er trimestre 2026. Le total des primes brutes émises et autres revenus de l'assurance dommages est en hausse de 4% à 21,5 MdsEUR. Dans l'Assurance vie et santé, le total des primes brutes émises et autres revenus est en hausse de 8% à 16,5 MdsEUR. Au niveau des perspectives, le groupe indique être en bonne voie pour atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en haut de la fourchette cible de 6 à 8% pour 2026.

BNP Paribas

BNP Paribas indique avoir reçu la notification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des exigences actualisées de "Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)" applicables à partir de cette date. L'exigence actualisée de MREL total s'élève désormais à 22,32%, auquel s'ajoute le CBR (Combined buffer requirement, ou exigence de coussin combiné de 4,87% au 31 mars 2026), des actifs pondérés du groupe, et à 5,91% des expositions de levier du groupe.

Bonduelle

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, Bonduelle a généré un chiffre d'affaires de 527,1 millions d'euros, en progression de 1,5 % en données comparables mais en repli de 0,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent, lié à un effet de change défavorable sur le dollar américain.

Delfingen

Le spécialiste de la protection des câblages a enregistré, sur la période, un chiffre d'affaires de 97,1 millions d'euros, en repli de 11,7% en données publiées. A taux de change constants, le recul est ramené à 6,3%. Retraité de l'arrêt des contrats non contributifs dans l'activité transfert de fluide (FTT), décidé dans le cadre du plan IMPULSE 2026, le repli se limite à 1,8%, traduisant une certaine résilience dans un contexte de contraction de 3% de la production automobile mondiale.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur MISC.

JCDecaux

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, JCDecaux a vu son chiffre d'affaires s'établir à 880,6 millions d'euros, en progression de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, à périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 5,7%. Le segment publicitaire pur surperforme avec une hausse organique de 6,6%. Pour le deuxième trimestre, le groupe anticipe une croissance organique de 3%, qui grimperait à 5% en excluant l'impact négatif du Moyen-Orient.

NRJ Group

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de NRJ s'établit à 71,9 millions d'euros, en recul de 1,5%. Le pôle Médias limite sa baisse à 2,1%, soutenu par la bonne tenue de la radio. Le groupe maintient ses perspectives pour l'exercice 2026, tout en soulignant une visibilité toujours limitée sur le marché publicitaire, dans un environnement économique et géopolitique incertain.

Prodways

Le spécialiste de l'impression 3D a annoncé la réalisation définitive de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAO. Le 6 mars dernier, la société a signé un accord pour cette opération et se séparer du spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. L'opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe. Le prix de cession s'élève à 35 millions d'euros et permet de matérialiser la valeur de cette activité pour les actionnaires du groupe.

Rexel

Rexel annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 millions d'euros. Cette émission sera réalisée par voie d'une offre au public destinée uniquement à des investisseurs qualifiés, et son produit net sera affecté aux besoins généraux du groupe de distribution de matériel électrique.

Scor

Scor dévoile un résultat net en hausse de 12,8% à 225 millions d'euros pour les 3 premiers mois de 2026, porté par toutes les lignes de métier (220 MEUR en données ajustées, soit hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor). Le rendement des capitaux propres (ROE) s'est amélioré de 3 points en rythme annuel pour s'établir à 21,7% (21,1% en ajusté) et la valeur économique du groupe, à 51 EUR par action, a augmenté de 7,4%, "à hypothèses économiques constantes", par rapport à fin 2025.

TotalEnergies

Interrogé lundi par le quotidien régional français Sud Ouest, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies prévient que le maintien du plafonnement des prix à la pompe sera compromis si une nouvelle taxe vient frapper ses activités de raffinage. Dans cet entretien, il affirme que le géant pétrolier "ne va pas non plus s'excuser de performer et de réussir dans son domaine". "Il faut au contraire en être fier. Il n'y a aucune honte, cela signifie que l'entreprise fonctionne bien", souligne t-il. Le 30 avril dernier, TotalEnergies avait annoncé qu'il maintiendra son initiative de plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des 3300 stations-service de son réseau dans l'hexagone tant que la crise au Moyen-Orient durera. Dans un contexte où le prix du pétrole s'apprécie jour après jour, le niveau des plafonnements en vigueur depuis le 8 avril (essence à 1,99 euro/litre ; diesel à 2,25 euro/litre) sont maintenus pour le mois de mai.

Veolia Environnement

Au premier trimestre 2026, Veolia enregistre une croissance "résiliente" du chiffre d'affaires à 11,427 milliards d'euros. Cela représente une hausse de 1% à périmètre et change constants et de 2,1% hors effet prix des énergies. L'EBITDA s'élève à 1,766 MdEUR, soit une croissance de 5,1% à périmètre et change constants, la marge ayant progressé de 73 points de base. L'EBIT courant est en croissance sur cette période de 7,2% à 971 MEUR, à périmètre et change constants. Le groupe maintient ses objectifs 2026. Il vise notamment toujours une croissance organique solide du chiffre d'affaires excluant les prix des énergies et une croissance organique de l'EBITDA entre 5 et 6%.

Viridien

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 214 millions de dollars soit un repli de 29% en glissement annuel. Cette baisse des revenus reflète un début d'année lent comme anticipé, auquel s'est ajoutée l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, affectant les activités de SMO (Sensing and Monitoring) et de GEO (Geoscience). Sur cette période, le groupe a généré un cash-flow net de 26 MUSD contre -20 MUSD au premier trimestre 2025, grâce à une gestion rigoureuse de la trésorerie et à une bonne maîtrise du recouvrement clients. La profitabilité est en recul de 47% sur un an, en raison de la baisse d'activité, avec un EBITDAs ajusté des activités de 76 MUSD.